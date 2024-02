Cartellino blu, la Fifa prende tempo: "Da provare a livelli più bassi"   

LA FRENATA

Niente sperimentazione in FA Cup: si tornerà a discutere del tema il prossimo marzo

© twitter Servirà ancora del tempo per vedere, ad alti livelli, nel calcio il cartellino blu. Dopo l'indiscrezione lanciata dal Telegraph, che riferiva dell'introduzione della sanzione per allontanare un calciatore per 10 minuti in caso di proteste eccessive o falli tattici (la sperimentazione sarebbe partita nella prossima FA Cup), ecco arrivare la frenata del massimo organismo del calcio Mondiale. "Decisioni errate e premature" si legge nel post pubblicato su X.

Premature ma non campate in aria a caso, visto che se ne parlerà nel prossimo mese di marzo come evidenziato sempre sui social: "La Fifa desidera chiarire che le notizie sul cosiddetto 'cartellino blu' ai livelli d'élite del calcio sono errate e premature. Qualsiasi sperimentazione di questo tipo, se implementata, dovrebbe limitarsi a essere testata in modo responsabile ai livelli più bassi, una posizione che la Fifa intende ribadire quando questo punto all'ordine del giorno sarà discusso dall'Ifab il 2 marzo".