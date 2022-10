Guai per Carew: rischia due anni di carcere per evasione fiscale

IL CASO

L'ex attaccante norvegese ha detto che le sue azioni sarebbero il risultato dei malsani consigli dell'amico, avvocato ed ex agente Per A. Flod

© Getty Images L'ex calciatore di Roma e Aston Villa John Carew rischia due anni di reclusione per presunti reati di evasione fiscale. Oltre alla reclusione, il tribunale distrettuale di Oslo avrebbe richiesto per il norvegese una pesante multa di 540mila NOK, poco più di 50 mila euro. Già in precedenza, l'ex attaccante non aveva negato la sua colpevolezza alle denunce di frode presentate dall'autorità fiscale della Norvegia. Inoltre, secondo l'accusa, Carew avrebbe anche avuto molte opportunità per correggere le informazioni fornite alle autorità, anche se poi si sarebbe convinto a non farlo.

Come riporta il Daily Mail, l'ex nazionale norvegese ha dichiarato che le sue azioni sarebbero il risultato dei malsani consigli dell'amico, avvocato ed ex agente Per A. Flod. L'uomo, infatti, avrebbe convinto Carew a non rivelare entrate e beni al di fuori del suo paese d'origine. "Mi fidavo ciecamente di lui", ha detto l'ex giocatore nella sua ultima apparizione in tribunale. Per poi concludere: "Sono stato convinto che avesse ragione. Mi controllava quasi come un burattino".