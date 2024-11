Milan, Cardinale celebra la vittoria col Real: "Abbiamo mostrato il potenziale di squadra"

Dopo le difficoltà delle scorse settimane, nello spogliatoio del Milan si è tornati a respirare un clima di gioia. I ragazzi di Paulo Fonseca hanno infatti ricevuto la visita di Gerry Cardinale che si è voluto complimentare in prima persona per la vittoria in Champions League sul Real Madrid. Il proprietario del club rossonero ha seguito da vicino la sfida del Bernabeu scendendo direttamente dai calciatori al termine del match per congratularsi con loro. Il numero 1 del Milan si è detto "orgoglioso" della prestazione sottolineando di "aver apprezzato" che la squadra sia rimasta unita.