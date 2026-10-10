Cardinale a Milanello col cappello 'trumpiano': "Make Milan Great Again"

Gerry Cardinale, dopo aver assistito all'allenamento e alla conferenza di Amorim, ha lasciato Milanello indossando un cappellino molto particolare. Tutto rosso e con la scritta "Make Milan Great Again" fa ovviamente il verso allo slogan usato dal presidente americano Donald Trump nelle elezioni presidenziali del 2016 "Make America Great Again".
"Se vi mando il cappellino, lo indossate?" ha detto scherzando il proprietario RedBird ai giornalisti fuori dai cancelli del centro sportivo rossonero.
IL CAPPELLINO DI CARDINALE
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IL CAPPELLINO CON LO SLOGAN DI TRUMP
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