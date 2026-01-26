Capello: "Pio Esposito giocatore di qualità ma l'azzurro è salto importante"

26 Gen 2026 - 12:03

"Pio Esposito è un giocatore di qualità. Non ha grande velocità di gioco come sprint e profondità, ma ha una visione di gioco veramente eccelsa. Deve migliorare davanti alla porta, non con la testa ma quando calcia. Può far parte della Nazionale. Ricordiamoci sempre che l'azzurro è un salto molto importante. Ho visto giocatori bravi nel proprio club, come Roberto Mancini, che però poi in Nazionale non ha mai fatto la differenza. La cosa più difficile per Gattuso, comunque, non è l'attacco, ma la parte difensiva. In Italia non ci sono grandi difensori italiani". Così Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Roma e Juventus, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul giovane attaccante dell'Inter.

Ultimi video

01:42
Inter a due facce

Inter a due facce

00:58
MCH DZEKO GOL SCHALKE MCH

Dzeko subito in gol: guarda la prima rete con la maglia Schalke

01:49
Ghilardi: "Volevamo vincerla"

Ghilardi: "Volevamo vincerla"

01:32
Allegri: "Un bel punto, importante"

Allegri: "Un bel punto, importante"

01:10
Sassuolo-Cremonese 1-0: gli highlights

Sassuolo-Cremonese 1-0: gli highlights

01:07
Atalanta-Parma 4-0: gli highlights

Atalanta-Parma 4-0: gli highlights

01:16
Genoa-Bologna 3-2: gli highlights

Genoa-Bologna 3-2: gli highlights

02:48
Roma-Milan 1-1: gli highlights

Roma-Milan 1-1: gli highlights

03:09
Juventus-Napoli 3-0: gli highlights

Juventus-Napoli 3-0: gli highlights

02:08
Gasperini: "Se avessimo perso..."

Gasperini: "Se avessimo perso..."

02:22
Ricci: "Rimpianti? No"

Ricci: "Rimpianti? No"

00:41
Kelly: "Orgoglioso di questa squadra"

Kelly: "Orgoglioso di questa squadra"

01:23
Elmas: "Dobbiamo reagire subito"

Elmas: "Dobbiamo reagire subito"

01:18
Da Como a Lecce: i casi più discussi del sabato

Da Como a Lecce: i casi più discussi del sabato

00:48
Cosmi: "Non sottovalutate il Como di Fabregas"

Cosmi: "Non sottovalutate il Como di Fabregas"

01:42
Inter a due facce

Inter a due facce

I più visti di Calcio

DICH PIO ESPOSITO IN MIX POST INTER-PISA 23/1 DICH

Pio Esposito: "E' stato fondamentale reagire ai due gol"

13 DICH ALLEGRI PRE ROMA 2 DICH

Allegri: "Dybala? Tecnica straordinaria e grande intelligenza, coppia perfetta con Malen"

Moreo spaventa l'Inter, poi i nerazzurri dilagano. Chivu tenta la fuga

Allegri e la Champions

Allegri ha un solo obiettivo: la Champions

CLIP SITO PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-NAPOLI SRV

Spalletti cambia sulla trequarti, Conte conferma Vergara: le probabili formazioni di Juve-Napoli

Allegri: "Un bel punto, importante"

Allegri: "Un bel punto, importante"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:03
Capello: "Pio Esposito giocatore di qualità ma l'azzurro è salto importante"
11:42
Champions: Turpin arbitra Napoli-Chelsea, Kovacs per Dortmund-Inter
11:18
Roma, oggi gli esami per Koné: si teme una lesione muscolare
Allegri e il campionato
11:05
Il Milan da record in Europa per numero di risultati utili consecutivi e imbattibilità
Alexandre Pato
10:00
Alexandre Pato diventa presidente? L'ex Milan vuole il Colchester United