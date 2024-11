CAPELLO: "IL CAMPIONATO DI SERIE A È RIAPERTO"

"E' un campionato riaperto quello di serie A, dopo che l'Atalanta ha superato il Napoli, all'inizio pensavo ad una lotta tra l'Inter e la Juventus ed invece ci sono altre squadre che si sono inserite". Così Fabio Capello, ex giocatore e allenatore ed ora commentatore sportivo, che questa sera ha ricevuto il Premio Viareggio Sport al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lucca). "Il Milan è un po' disordinato, l'allenatore dovrà cercare di rimettere in strada la squadra - ha aggiunto - . Per quanto riguarda la gestione di Leao si è scritto e detto molto, dipende da lui, se vuole rimanere un talento incompiuto. Sta facendo bene la Fiorentina che ha inanellato una serie positiva di risultati. Per quanto riguarda la bassa classifica il Monza si è ripreso bene ed ha cominciato a giocare diversamente". Tra i premiati anche il Bologna per la conquista della Champions League la passata stagione ed era rappresentata da Marco Di Vaio. "Domani sera giochiamo con il Monaco, speriamo che questo premio ci porti fortuna. Abbiamo cambiato allenatore e giocatori, quindi ci stiamo amalgamando, ci vorrà tempo, però l'impegno e il lavoro da parte di tutti non manca". Insigniti anche l'arbitro internazionale Fabio Maresca, il giornalista Leo Turrini, il campione europeo di lancio del peso Leonardo Fabbri, il commissario tecnico della Nazionale di ciclismo Dino Salvoldi, il campione del mondo di ciclismo, categoria Juniores, Lorenzo Mark Finn, e il campione paralimpico di scherma Matteo Betti.