Capello: "Corsa scudetto riaperta, Napoli favorita"

La corsa scudetto "si è riaperta in pieno", dopo Bologna-Inter, penso che "il Napoli non avendo le coppe sia favorita" rispetto all'Inter "nonostante Conte si lamenti". Lo ha detto l'ex calciatore e allenatore Fabio Capello a margine dei Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport in corso a Madrid. "Ho visto il gol preso dall'Inter ieri, è stato un gol che è un po' un regalo", ha commentato Capello, "ieri una squadra ha sofferto e ha vinto e una squadra ha sofferto e ha perso, questo è il calcio". Per Inter e Napoli "c'è ancora tanto da fare", e "chiaramente il Napoli non avendo le coppe è favorita" per lo scudetto, ha aggiunto.