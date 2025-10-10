Capello: "Con la Juve ho vinto due scudetti, poi tolti immeritatamente"

L'ex allenatore della Juventus ha parlato del suo passato in bianconero e non solo
Intervenuto ai microfoni di SkySport, Fabio Capello ha parlato del suo periodo da allenatore, in particolare delle annate movimentate trascorse alla Juventus: "Ci sono giocatori come Trezeguet con cui ho avuto un bellissimo rapporto. Molti dei giocatori di quella Juventus con cui ho vinto due scudetti poi tolti immeritatamente. Era un gruppo forte con una mentalità di alto livello, non a caso nella squadra italiana campione del mondo nel 2006 c'erano 7-8 bianconeri".
Una carriera, quella di Fabio Capello, costruita con anni di duro lavoro in tutte le piazze allenate, in cui ha avuto modo di incontrare tanti campioni diversi tra loro: "Nella mia carriera due giocatori mi hanno impressionato per come calciavano: Gigi Riva e Batistuta, che era un centravanti da area di rigore. Il giocatore che invece mi ha fatto più arrabbiare è stato Cassano. Un talento unico, con grandissima capacità di dribbling ma quando gli chiedevi una cosa la faceva per cinque minuti. Davvero un peccato perché era un grande talento".
Tra le tante tappe della sua carriera, anche quella al Real Madrid, una delle più prestigiose: "Io al Real Madrid ho mandato via Ronaldo che amava fare feste, pesava 94 chili e non voleva dimagrire. Ma resta il più grande giocatore che io abbia mai allenato. Nello spogliatoio c'è un discorso psicologico e bisogna capire l'importanza dei leader che hai a disposizione. Il leader non deve essere per forza il giocatore più importante, ma uno che ha carisma. C'è il leader che trascina la squadra in campo e ci sono i leader negativi: sono i più pericolosi".