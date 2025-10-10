Capello: "Con la Juve ho vinto due scudetti, poi tolti immeritatamente"

Una carriera, quella di Fabio Capello, costruita con anni di duro lavoro in tutte le piazze allenate, in cui ha avuto modo di incontrare tanti campioni diversi tra loro: "Nella mia carriera due giocatori mi hanno impressionato per come calciavano: Gigi Riva e Batistuta, che era un centravanti da area di rigore. Il giocatore che invece mi ha fatto più arrabbiare è stato Cassano. Un talento unico, con grandissima capacità di dribbling ma quando gli chiedevi una cosa la faceva per cinque minuti. Davvero un peccato perché era un grande talento".