Caos Real, per i media spagnoli è "rottura tra Ancelotti e giocatori"

"Qualcosa si è rotto tra Ancelotti e i giocatori": la Spagna mette sotto accusa il Real Madrid dopo lo 0-3 di ieri in casa dell'Arsenal. E sul banco degli imputati finisce il rapporto nello spogliatoio tra tecnico e squadra. In particolare, El Mundo Deportivo pubblica un breve video da X, nel quale si vede Ancelotti dare indicazioni tattiche a bordo campo a Camavinga e Bellingham: i due sembrano ribattere alle disposizioni del tecnico, il quale insiste, prima che Bellingham scuota visibilmente la testa in segno di dissenso per poi tornare in campo. "Si è parlato molto questa stagione di una possibile rottura tra i giocatori, o alcuni di loro, e Carlo Ancelotti - commenta El Mundo - e, visto quanto accaduto all'Emirates, potrebbe essere vero". Per As, il Real "è ancora una volta sull'orlo dell'impossibile"