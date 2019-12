Caos Catania, il club chiede ai giocatori di trovarsi un'altra squadra

IL CASO

Caos Catania.. A causa delle difficoltà economiche, il club ha comunicato via WhatsApp ai giocatori più rappresentativi di cercarsi un'altra squadra. In totale, per ridurre drasticamente il monte ingaggi sono almeno dieci i calciatori in uscita per la squadra attualmente impegnata nel girone C del campionato di Serie C. Una decisione che, dopo la pubblicazione della lettera inviata ai giocatori, in città e sui social ha innescato subito grandi polemiche e sconcerto.

"Cari ragazzi, nel rinnovare a voi e alle vostre famiglie gli auguri di un Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo, con la riapertura delle liste di trasferimento abbiamo il dovere di esporvi con chiarezza il quadro economico della nostra società. Il calcio Catania Spa per la ben nota situazione debitoria non potrà far fronte agli adempimenti economici così come attualmente in essere". Inizia così la lettera di "auguri" inviata dal Catania ai giocatori rossazzurri per annunciare l'intenzione di cedere i tesserati, anche a parametro zero, Un messaggio forte e chiaro per annunciare una campagna di tagli alle spese senza precedenti. "La vita del Catania è primaria ad ogni cosa - scrive il club rossazzurro -. Così che ci sembra giusto che troviate una squadra che vi garantisca di poter avere soddisfatte le vostre esigenze tecniche ed economiche. Nessuna pretesa sarà da noi avanzata alle eventuali squadre che si faranno avanti. Certi della vostra comprensione vi salutiamo cordialmente. Calcio Catania Spa". Nomi alla mano, la lista dei giocatori con le valigie pronte è lunga. Oltre a Mbende, Saporetti, Fornito, Welbeck, Curiale e Barisic, nell'elenco degli "esuberi" del Catania ci sarebbero anche Marchese, Biagianti, Lodi e Di Piazza. Ma non è tutto qui. Resta infatti da valutare anche la posizione di Sarno, Furlan, Silvestri, Mazzarani, che per restare dovranno ridursi l'ingaggio.

Tagli che i tifosi hanno accolto non presentandosi più allo stadio e replicando con una dura lettera. "Non ci interessano le polemiche, non è il momento. Ciò che possiamo sostenere è che si tratti di follia pura presumere di restare al Catania un minuto più del necessario - si legge nel comunicato della curva Nord -. Ora è il momento di chi può. Se c’è qualcuno interessato al miracolo di salvare il Catania faccia presto e bene. Prima del 7 gennaio. Rimuova ogni collegamento tecnico prima che economico con Meridi e ci liberi da questo incubo. Non è più tempo di giorni. Solo di ore". E nel frattempo la società tace.