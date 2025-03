Antonio Candreva si ritira: "Caro Calcio è arrivato il momento di salutarti"

Candreva, classe 1987, ha chiuso la sua esperienza in Serie A nella stagione 23/24 con la Salernitana, dopodiché è rimasto svincolato. Un'annata che l'esterno della nazionale aveva chiuso con numeri più che positivi, nonostante la retrocessione della sua squadra: 6 gol e 6 assist in 2750 minuti in campo. A quasi un anno dalla sua ultima partita (Milan-Salernitana 3-3 del 25 maggio 2024) oggi Antonio ha deciso di dire ufficialmente basta. Candreva ha fatto una carriera di tutto rispetto in Serie A: ha vestito maglie importantissime come quelle di Inter, Lazio, Juventus e Sampdoria facendo più di 500 partite in Serie A condite 85 gol e 100 assist. L'unico trofeo alzato è stata la Coppa Italia vinta con la Lazio nella storica finale del 2012/2013 contro la Roma.