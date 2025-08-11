Campobasso-Casertana: in Questura riunione Gos per piano sicurezza

Si è riunito oggi in Questura il Gruppo Operativo di Sicurezza per definire le misure organizzative in vista della prima gara ufficiale del Campobasso F.C., in programma sabato 16 agosto contro la Casertana per la Coppa Italia. Nella riunione è stato impostato anche il sistema di sicurezza per l'intera stagione di Serie C allo stadio Molinari. Coinvolte forze di polizia, Comune e polizia municipale, società sportiva con steward, Vigili del Fuoco e 118 Asrem. Obiettivo, spiega la Questura, è garantire eventi calcistici sicuri e una partecipazione serena dei tifosi, valorizzando il comportamento responsabile già dimostrato nella scorsa stagione.