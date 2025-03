Campo Tzambarlet intitolato a Giorgio Dal Monte

Il campo sportivo polivalente di regione Tzambarlet, ad Aosta, sarà intitolato a Giorgio Dal Monte, calciatore aostano che negli anni '50 ha militato per diversi anni in serie A. La cerimonia di intitolazione - con lo scoprimento di una targa - è in programma domenica 23 marzo, alle 10. Nato nel 1931, Giorgio Dal Monte era cresciuto sportivamente nell'Aosta, che aveva lasciato nel 1952 per passare al Genoa, all'epoca relegato in serie B. Attaccante di ruolo, con i suoi gol contribuì alla promozione dei rossoblù. Nel 1955 passò al Milan dove in una stagione collezionò 21 presenze e 11 gol. L'anno successivo tornò al Genoa e vi restò altre quattro stagioni (75 presenze e 25 reti). E' morto nel 1992 nel capoluogo valdostano