Camarda in gol col Milan Futuro, Baldini protesta: "La qualità dei guardalinee è talmente bassa..."

Nella giornata di domenica il Pescara ha battuto il Milan a Solbiate Arno per 3-2 in un match valido per il girone B di Serie C. I biancazzurri hanno avuto la meglio in rimonta nonostante l'iniziale gol dei rossoneri targato Francesco Camarda. Un episodio che Silvio Baldini ha commentato ai microfoni di Rete8: "Sulla prima rete del Milan c'era prima un fallo e poi il fuorigioco, me l'ha confermato anche Ciampi (responsabile e designatore della CAN C, ndr). Qualcosa di simile c'era successo anche con la Pianese e con il Gubbio: può succedere sempre a noi? Secondo me la qualità dei guardalinee è talmente bassa che non riescono a essere concentrati sulla linea di difesa. Il fuorigioco anche oggi era netto".