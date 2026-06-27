L'INDISCREZIONE

Clamoroso a Rimini: Alex Del Piero vuole comprare il club dopo il fallimento

A raccontare la trattativa è il Resto del Carlino, secondo cui l'ex Juve si muoverebbe insieme a una figura per ora rimasta riservata

27 Giu 2026 - 10:23
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La storia del Rimini Calcio potrebbe ripartire sotto il segno di un clamoroso binomio in bianco e nero. A pochi giorni dall'apertura ufficiale delle manifestazioni d'interesse – il bivio cruciale per rimettere in cammino il calcio romagnolo dopo il doloroso fallimento dello scorso dicembre e l'esclusione dal campionato di Serie C – Palazzo Garampi si trova improvvisamente al centro di un'indiscrezione che sta accendendo la fantasia e l'entusiasmo della piazza: come rivelato dal Resto del Carlino, sul club ci sarebbe l’interesse concreto di un mito del calcio mondiale: Alessandro Del Piero.

Il filo diretto con il sindaco

 L'ex capitano della Juventus (che proprio a Rimini iniziò il campionato di Serie B nel 2006, ndr) oggi vive e lavora negli Stati Uniti, ma si starebbe muovendo nell'ombra per studiare un piano di rinascita del glorioso club biancorosso (che vanta nel suo passato una lunga militanza tra Serie B e C e la panchina affidata ad Arrigo Sacchi negli anni Ottanta). L'ex numero 10 non sarebbe solo in questa avventura, negli ambienti finanziari si parla del supporto di una figura ancora avvolta nel mistero: probabilmente un imprenditore piemontese che da anni affianca l'ex campione del mondo in diverse iniziative aziendali.

Di concreto, al momento, c’è un contatto istituzionale già avviato: il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, avrebbe già avuto una prima "call" conoscitiva transoceanica con Del Piero per illustrare i binari normativi e societari su cui dovrà muoversi la rifondazione del club.

Il modello "Los Angeles"

 Lontano dai riflettori della Serie A, Del Piero ha costruito negli Stati Uniti una solida seconda vita professionale, esplorando a fondo le potenzialità del management sportivo. A Los Angeles ha sviluppato accademie giovanili d'élite e si è messo alla prova come proprietario di club fondando il LA 10 FC, squadra iscritta alla United Premier Soccer League che nel nome e nei colori sociali omaggia la sua leggendaria carriera. Questo bagaglio di competenze manageriali, unito a un network di contatti internazionali e a un appeal commerciale globale, potrebbe ora essere messo a disposizione del Rimini per un progetto a lungo termine incentrato sui giovani e sulla sostenibilità.

La piazza ribolle

 La notizia ha dato una scossa elettrica a una piazza ferita dal fallimento ma ancora affamata di calcio. Fino a ieri, la partita per il passaggio di proprietà sembrava un affare puramente domestico: una cordata di imprenditori riminesi sta infatti lavorando da settimane per fare fronte comune e salvare l’onore dello sport locale, ma l'irruzione sulla scena di un gigante come Del Piero cambia completamente gli scenari.

Rimini adesso aspetta di capire se quello di Del Piero rimarrà solo un affascinante sogno estivo, oppure se si tradurrà in un'offerta formale e protocollata prima della scadenza dei termini e sarà quindi proprio l'ex numero 10 a firmare il gol più importante del nuovo corso biancorosso.

alex del piero
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