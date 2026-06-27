Clamoroso a Rimini: Alex Del Piero vuole comprare il club dopo il fallimento

Lontano dai riflettori della Serie A, Del Piero ha costruito negli Stati Uniti una solida seconda vita professionale, esplorando a fondo le potenzialità del management sportivo. A Los Angeles ha sviluppato accademie giovanili d'élite e si è messo alla prova come proprietario di club fondando il LA 10 FC, squadra iscritta alla United Premier Soccer League che nel nome e nei colori sociali omaggia la sua leggendaria carriera. Questo bagaglio di competenze manageriali, unito a un network di contatti internazionali e a un appeal commerciale globale, potrebbe ora essere messo a disposizione del Rimini per un progetto a lungo termine incentrato sui giovani e sulla sostenibilità.