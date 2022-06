Zidane compie 50 anni e fissa l'obiettivo: "Fare il ct della Francia sarebbe l'apice"

L'INTERVISTA

L'ex tecnico del Real: "Voglio chiudere il cerchio con la nazionale. Psg? Ora no, ma mai dire mai"

Zinedine Zidane ha spento 50 candeline sulla propria torta di compleanno e, come nella passata estate, lo ha festeggiato da disoccupato. Il tre volte campione d'Europa alla guida del Real Madrid è un allenatore svincolato di lusso, ma se non è ancora tornato in panchina nonostante i tanti corteggiamenti il motivo è solo uno: vuole diventare ct della Francia. "Sarebbe la cosa più bella che c'è - ha commentato Zizou -. E' un mio obiettivo anche se non dipende solo da me". Zidane, a 50 anni hai già vinto tutto: solo in 7 come lui















"Un giorno sarò ct dei Bleus, almeno lo spero perché è una cosa che voglio davvero. Quando non dipende da me, ma voglio chiudere il cerchio con la Francia perché è sempre dentro la mia testa e non c'è cosa migliore perché è l'apice. Oggi la selezione è a posto, ma se in futuro si presenterà l'occasione mi farò trovare pronto".

Nel frattempo sono state diverse le opportunità paventate a Zidane per il ritorno in panchina, dal sogno della Juventus al Manchester United passando per il Psg. Proprio riguardo il club parigini, Zizou - marsigliese - ha dubbi: "Mai dire mai, soprattutto al giorno d'oggi. Non c'è niente in ballo, non è una questione di attualità, ma sicuramente non ci sono 50 club in cui posso andare ad allenare...".