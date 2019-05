Xavi Hernández annuncia il ritiro: "Farò l'allenatore"

02/05/2019

È stato uno dei migliori centrocampisti della storia del calcio moderno, ma ora Xavi Hernández dice basta. Lo spagnolo ha annunciato il proprio ritiro attraverso un vero e proprio editoriale inviato ai media da Doha, dove quest'anno ha festeggiato il titolo di campione del Qatar : "Questa è la mia ultima stagione da giocatore, ma non vedo l'ora di vedere cosa mi riserva il futuro come allenatore" ha scritto l'ex Barcellona .

Faro del centrocampo blaugrana e della nazionale spagnola, Xavi, 39 anni, ha vinto otto volte la Liga, sei Supercoppe nazionali, tre Copa del Rey, quattro Champions League, due Supercoppe Uefa, due Mondiali per Club, un argento olimpico, due europei e una Coppa del Mondo con la maglia delle Furie Rosse e ora vuole portare il suo stile da giocatore anche in panchina: "La mia filosofia di coaching riflette lo stile che abbiamo sviluppato per molti anni sotto l'influenza di Johan Cruyff a La Masia - ha spiegato Xavi - che ha il suo massimo esponente nel modo di giocare a calcio del Barcellona. Mi piace vedere squadre assumere il controllo del campo, giocare all'attacco e tornare all'essenza di ciò che tutti noi amavamo dei nostri giorni d'infanzia: calcio di possesso".

"Durante le prossime quattro settimane mi allaccerò le scarpe per giocare le ultime partite di una gara indimenticabile che dura da 21 anni e mi ha portato in giro per il mondo - ha aggiunto Xavi - Vincere la Qatar League of Stars, l'unico titolo che mi mancava, è stato un finale perfetto per la mia carriera da giocatore in Qatar. Da quando sono arrivato, avevamo vinto tutto tranne il campionato, quindi sono felice per Al Sadd Sports Club, una squadra ammirevole che ha lavorato molto duramente per vincere meritatamente il titolo. Come atleta, non ti stanchi mai di vincere. Una volta che hai vinto un titolo, vuoi sempre vincere di più".