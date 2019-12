Wanda Nara: "Icardi-Psg un successo ma non so dove ci porterà il destino"

Wanda Nara torna a parlare del futuro di Mauro Icardi. Ospite di Verissimo nella puntata che andrà in onda su Canale 5 sabato 21 dicembre, la moglie-agente dell'attaccante non si sbilancia: "Io vivo ancora a Milano. Vediamo quale sarà la cosa migliore per la carriera di Mauro. L’ultimo giorno di calciomercato è arrivata questa opzione del PSG alla quale abbiamo subito detto sì perché sapevamo che sarebbe stata un gran successo per lui. Il destino, però, non so dove ci porterà".