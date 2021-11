Wanda e la crisi con Icardi: "Mauro avrebbe chiesto il divorzio, ora mi fido di lui"

L'INTERVISTA

La moglie-agente: "Mi pento della prima Instagram story. Ringrazio Maxi Lopez"

In un'intervista rilasciata a Parigi ad un'emittente argentina, Wanda Nara ha ricostruito il triangolo amoroso con Mauro Icardi e China Suarez, dall'iniziale scoperta dello scambio di messaggi alle reazioni successive, che stava mandando in frantumi il suo matrimonio. "Sono molto all’antica e noi non siamo una coppia aperta, la mia reazione è stata tosta - ha detto - Mauro avrebbe chiesto il divorzio al posto mio. Ringrazio Maxi Lopez". China Suarez, ecco la donna tra Icardi e Wanda Nara instagram

Nell'anteprima andata in onda su Telefe, Wanda racconta come ha scoperto la tresca tra il marito a China Suarez. "Stavo parlando con la ragazza che organizza per noi le feste a Parigi - ha spiegato - e mi sono messa a cercare una foto sul telefono di Mauro. Così ho trovato una conversazione con una donna famosa. Ho deciso di parlarne pur sapendo che sarebbe stato di dominio pubblico. Ma se non ne parli, poi la gente inizia a inventare".

Poi la mossa di cui si è pentita, la prima Instagram story che ha fatto il giro del web. È stata colpa mia, perché l’ho caricata prima di parlarne con un’amica o con mia sorella. Ho sempre il telefono in mano e mi è venuto spontaneo farlo".

Quanto accaduto è stato un fulmine a ciel sereno. "Non ci siamo mai nascosti nulla, ci guardiamo da sempre il telefono senza problemi. Conoscevo China Suarez, ma non eravamo amiche. Sono molto all’antica e noi non siamo una coppia aperta, la mia reazione è stata tosta. Per me un piccolo messaggio è già quasi un divorzio".

Il pentimento di Icardi. "Mauro mi ha detto che è stata una sciocchezza, l’errore della vita. Che si sono visti ma non è accaduto nulla, so che è vero. Pare che lei sia venuta a Parigi. Quando è successo tutto questo, io mi sono infuriata e me ne sono andata: Mauro avrebbe chiesto il divorzio al posto mio".

Massimo riserbo sul contenuto della conversazione con China Suarez. "Ho chiamato China e quello che ci siamo detti resta tra noi, per me un messaggio è molto serio. Oggi ho piena fiducia in mio marito".

Una delle poche cose positive di questa vicenda l'aver sotterrato l'ascia di guerra con l'ex Maxi Lopez. "Mi ha aiutata molto, ha preso i ragazzi e li ha tenuti fuori da questa storia. Ho ringraziato sia lui che la compagna".