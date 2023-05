Lula difende Vinicius: "Servono misure serie contro il razzismo"

calcio e razzismo

Il presidente del Brasile difende il connazionale dopo gli insulti subiti a Valencia. La solidarietà di Infantino: "Nel calcio non c'è posto per il razzismo"

Il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, e altre autorità brasiliane hanno reagito all'ennesimo caso di razzismo subito da Vinicius Junior in Spagna. Al G7 di Hiroshima, Lula ha iniziato la sua conferenza stampa con una manifestazione di solidarietà nei confronti dell'attaccante del Real Madrid. "Non è possibile che a quasi metà del 21° secolo esista ancora il pregiudizio razziale che prende forza in diversi stadi di calcio in Europa", ha detto Lula.

RAZZISMO, LULA DIFENDE VICINIUS "Penso sia importante che la Fifa, la Liga spagnola e le leghe di altri Paesi prendano misure serie perché non possiamo permettere che il fascismo e il razzismo prendano piede dentro gli stadi di calcio", ha aggiunto. Anche la ministra dello Sport, Ana Moser, e il ministro della Giustizia, Flávio Dino, hanno usato i social per esprimere solidarietà al giocatore e condannare il gesto da lui subito. Il ministero dell'Uguaglianza razziale a sua volta ha dichiarato che invierà una denuncia formale alle autorità spagnole e alla Liga, mentre il ministro per Diritti umani e Cittadinanza, Sílvio Almeida, ha condannato l'atteggiamento del presidente della Liga, Javier Tebas, e invocato una maggiore reazione da parte delle istituzioni spagnole.

INFANTINO: "SOLIDARIETÀ A VINICIUS" "Tutta la nostra solidarietà a Vinicius. Non c'è posto per il razzismo nel calcio o nella società, e la Fifa sostiene tutti i giocatori che lo hanno subito. Gli eventi accaduti durante la partita tra Valencia e Real Madrid mostrano quanto sia cruciale questa battaglia". Così il presidente della Fifa Gianni Infantino, in merito agli insulti razzisti a giocatore del Real Madrid nel match di ieri con il Valencia.

"Questo è il motivo per cui nelle competizioni Fifa esiste un processo a tre fasi ed è raccomandato per essere utilizzato a tutti i livelli del calcio", ha spiegato. "In primo luogo, la partita viene interrotta e annunciata. In secondo luogo, i giocatori lasciano il campo di gioco e l'annunciatore dice che se gli attacchi continuano, la partita verrà sospesa. La partita verrà ripresa e, in terzo luogo, se gli attacchi continuano, la partita verrà interrotta e i tre punti andranno all'avversario. Queste - ha aggiunto - sono le regole che dovrebbero essere applicate in tutti i Paesi e in tutti i campionati. È chiaro che questo è più facile a dirsi che a farsi, ma dobbiamo farlo e dobbiamo sostenerlo attraverso l'educazione", ha concluso Infantino.

Vedi anche Calcio estero Valencia-Real, Ancelotti è una furia: "Hanno urlato scimmia a Vinicius"