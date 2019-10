Vidal fa l'occhiolino all'Inter: "A Barcellona non sono felice. Conte mi ha reso top"

In casa Inter spunta un nome non troppo nuovo: quello di Arturo Vidal, pupillo di Antonio Conte. Il centrocampista del Barcellona ha fatto capire di non trovarsi a proprio agio in Catalogna: "Lavoro sempre duro per non lasciare il club e raggiungere gli obiettivi stagionali. Oggi non sono felice, anche se sto cercando di ribaltare la situazione per poter giocare da titolare". Ernesto Valverde, infatti, difficilmente schiera il cileno dal primo minuto, fatto che crea al centrocampista non pochi problemi,