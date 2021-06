Vidal e Medel, festino in ritiro? Il ct smentisce: "C'era solo il barbiere"

Alcuni clienti, ospiti della struttura che ospita il ritiro del Cile nella Coppa America che si sta svolgendo in Brasile, hanno denunciato l'ingresso di estranei per un presunto festino proibito che avrebbe coinvolto 7 giocatori tra i quali Arturo Vidal, centrocampista dell'inter, Medel, Aranguiz, Vargas, Maripan, Meneses e Galdames. Il ct Lasarte ha subito messo le cose in chiaro nella conferenza stampa pre Uruguay: "L'unica situazione spiacevole è legata all'ingresso di un barbiere, ma non c'è stato assolutamente altro. Mi ha dato fastidio perché avremmo dovuto essere più attenti e diligenti nel rispettare le regole. Ma pagheremo il giusto prezzo per i nostri errori, niente di più".