Venezuela: Maldonado segna e fa fuori il papà dalla corsa playoff

21/05/2019

La storia del calcio è piena di scontri tra figli (in campo) e padri (in panchina), ma quella che arriva dal Venezuela ha davvero dell'incredibile. Protagonista Giancarlo Maldonado, 36enne attaccante del Deportivo Tachira. Un suo gol in pieno recupero ha permesso alla sua squadra di pareggiare in extremis contro l'Academia Puerto Cabello allenata da papà Carlos. Al momento del gol, però, Maldonado non ha esultato e alla fine è scoppiato a piangere perché quella rete è costata i playoff al padre, la cui squadra doveva per forza vincere per terminare nelle prime 8 della classifica. Il genitore ha elogiato la professionalità del figlio 'boia': "Sono fiero più che mai del figlio che ho. In un paese in cui i valori sono andati perduti, Giancarlo ha dimostrato fedeltà ai colori che rappresenta e rispetto per il calcio".