Vasco da Gama: 16 calciatori positivi al Covid-19

BRASILE

I numeri della pandemia che arrivano dal Brasile si fanno sempre più preoccupanti e anche il mondo del calcio paga dazio al coronavirus. Il Vasca da Gama ha reso noto che 16 suoi calciatori (su 43 testati) sono risultati positivi al Covid-19 e altri tre hanno contratto la malattia ma sono già guariti. Numeri scioccanti che arrivano alla vigilia della ripresa degli allenamenti dopo uno stop forzato di due mesi.

Tutti i giocatori, di cui non è stata rivelata l'identità, sono già stati posti in isolamento. Nel Vasco gioca una vecchia conoscenza del calcio italiano, Leandro Castan, ex Roma, Sampdoria, Torino e Cagliari

"Questo dimostra solo che stiamo facendo un ottimo lavoro, identificando l'infezione nei nostri atleti il ​​più rapidamente possibile - ha dichiarato il club in una nota - Questo ci consente di fermare la diffusione del virus".

I giocatori dello stato di Rio de Janeiro possono sottoporsi a test fisici e intraprendere routine di allenamento individuali da oggi, ma l'allenamento di contatto non è ancora stato consentito. Altri stati devono ancora decidere quando i loro club possono ricominciare le sedute di gruppo.