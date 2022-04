Van Gaal annuncia di aver sconfitto il cancro: "Sono guarito"

L'ANNUNCIO

"Una volta concluso il ciclo di trattamenti, ho dovuto attendere sei mesi per verificare se avesse funzionato" le parole del ct dell'Olanda

Dopo due anni di battaglia e sei, lunghissimi, mesi d’attesa, Louis Van Gaal torna a sorridere: "Il trattamento cui mi sono sottoposto ha funzionato, finalmente sono guarito", ha annunciato il ct dell'Olanda., che da tempo provava a sconfiggere il cancro alla prostata: "Una volta concluso il ciclo di trattamenti, ho dovuto attendere sei mesi per verificare se avesse funzionato. Adesso, posso ufficialmente dire che è andata bene", le parole del tecnico 70enne riportate dall’agenzia olandese ANP. Getty Images

Il ct degli Orange, tornato sulla panchina dell’Olanda dopo l’esperienza nel biennio 2012-2014 e che guiderà la nazionale dei tulipani fino ai Mondiali in Qatar (a partire dal 2023 Ronald Koeman prenderà il suo posto), aveva raccontato in passato di essersi sottoposto a venticinque sedute di radioterapia: "Non ho mai smesso di lavorare - ha spiegato - raggiungevo l’ospedale di notte anche quando ero in ritiro con la squadra. Non volevo, però, che i miei calciatori sapessero che ero malato: la mia situazione avrebbe potuto condizionarli".

