Spagna, caos dopo Real Madrid-Villarreal: Valverde colpisce Baena nel parcheggio

SPAGNA

L'uruguaiano dei Blancos avrebbe tirato un pugno in faccia all'avversario, reo a suo avviso di avergli rivolto un insulto personale riguardante il figlio più piccolo

© Getty Images Ha dell'incredibile quanto accaduto in Spagna al termine di Real Madrid-Villarreal, match della 28esima giornata della Liga. Secondo le ricostruzioni dei media locali, infatti, Federico Valverde ha sferrato un pugno sul volto ad Alex Baena nel parcheggio del Santiago Bernabeu, poco prima che il centrocampista salisse a bordo del pullman della squadra di Setien. Sul luogo è anche intervenuta la polizia, che ha raccolto alcune dichiarazioni, anche se al momento né Baena né il Villarreal hanno sporto denuncia.

I due se le erano già promesse in campo, dopo essersi più volte scontrati nel corso della partita vinta dal Sottomarino giallo per 3-2. La genesi dell'aggressione risalirebbe però alla sfida di Coppa del Re del 19 gennaio scorso: in Spagna riportano che, in quell'occasione, Baena avrebbe rivolto un durissimo insulto personale a Valverde, facendo riferimento ai problemi che la sua compagna stava affrontando durante la gravidanza del loro secondo figlio. "Piangi perché tuo figlio non nascerà", la frase incriminata che lo spagnolo avrebbe rivolto all'uruguaiano, nelle settimane in cui circolava la voce che il bimbo avrebbe potuto morire prima del parto, cosa fortunatamente non accaduta.

La versione di Valverde, raccontata da Javier Herráez in Carrusel Deportivo, è che Baena abbia fatto nuovamente riferimento a suo figlio sia in campo, sia poi nella zona adibita ai pullman delle squadre e che il centrocampista di Ancelotti, prima di aggredirlo, gli avrebbe urlato: "Dimmi ora cosa hai detto su mio figlio in campo". Il suo entourage ha poi fatto sapere che "Fede non ha mai problemi con nessuno e quanto è successo è dovuto solo a una cosa molto grave che si era verificata prima".

Totalmente opposta quella del calciatore del Villarreal, affidata a un post sui social: "Molto felice per l'impressionante vittoria della squadra in un palcoscenico come il Santiago Bernabéu, ma allo stesso tempo molto triste per l'aggressione che ho subito dopo la partita e sorpreso da quello che si dice su di me. È COMPLETAMENTE FALSO CHE IO ABBIA DETTO QUELLE COSE". Qualche ora dopo El Chiringuito TV ha pubblicato un video in cui si vede Baena al ritorno dalla trasferta di Madrid con lo zigomo gonfio.