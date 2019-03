Valladolid-Real, bufera Var: annullati due gol, ma la sala è vuota

10/03/2019

Bufera Var durante Valladolid-Real Madrid, gara valida per la 27esima giornata della Liga. Durante il primo tempo della sfida all'Estadio José Zorrilla è successo letteralmente di tutto (due gol annullati, un rigore sbagliato e altri due gol regolari), ma a far discutere sono soprattutto le immagini mostrate dalla tv spagnola, che dopo la rete annullata al 14' a Sergio Guardiola per fuorigioco ha mostrato la sala Var... completamente vuota. Le immagini hanno fatto subito il giro del web e molti tifosi anti-madridisti hanno gridato allo scandalo, soprattutto considerato che qualche minuto più tardi il direttore di gara, Jesus Gil Manzano, ha annullato un'altra rete ai padroni di casa ancora con l'ausilio del Var. Ma c'era davvero qualcuno a visionare le immagini e prendere le decisioni corrette?

La Liga ha successivamente spiegato l'accaduto: gli arbitri Var erano correttamente al loro posto e si è trattato soltanto di un errore di regia. Ci sono più sale Var e a chi guardava il match in televisione sarebbe stata infatti mostrata la sala Var sbagliata e non quella dove effettivamente erano presenti gli arbitri.