Valencia, Florenzi nella bufera: "Non sei nessuno, puoi andartene subito"

VALENCIA

"Sei un ingrato, puoi andartene anche subito". È bufera intorno ad Alessandro Florenzi. I tifosi del Valencia non hanno affatto gradito alcune sue dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa ("Qui ho trovato un po' meno passione e un po' più libertà. È come se andassi a teatro, a fine partita tutto finito) e lo hanno pesantemente attaccato sui social. "A Roma eri capitano, qui non sei nessuno".

Nulla importa se lo stesso Florenzi abbia dichiarato di trovarsi bene al Valencia - dove è in prestito - e di non considerarla una parentesi, lasciando intendere di prendere in considerazione l'idea di continuare a giocare in Spagna. "Alla stazione abbiamo fatto il biglietto come persone normali, a Roma avevamo la scorta"), aveva detto l'ex giallorosso. E qui ancora insulti: "Ma perché ti dovrebbero fermare? Mica sei Rodrigo, Parejo o David Villa!", i commenti riportati dal 'Corriere della Sera' edizione Roma. A questo punto il futuro di Florenzi sembra proprio più lontano dalla Spagna. "Non so se tornerò", aveva detto riferendosi alla Roma. In Italia piace alla Fiorentina, che lo aveva cercato già a gennaio, e all'Atalanta.