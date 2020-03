Valencia, Florenzi negativo al tampone per il coronavirus

Dalla Spagna arrivano anche buone notizie: Alessandro Florenzi è risultato negativo al tampone per il coronavirus. L'ex giallorosso si era sottoposto al test due giorni fa, come molti altri suoi compagni di squadra, ma non è risultato tra i contagiati da Covid-19. Florenzi dovrà comunque osservare un periodo di isolamento, come da prassi medica. In casa Valencia l'allerta resta alta, dopo che il club ha comunicato che il 35% della squadra, tra calciatori e staff, è risultata positiva al tampone.