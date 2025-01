Uruguay, grande gesto di Luis Suarez: salva un uomo che voleva impiccarsi

Luis Suarez si è reso protagonista di un grande gesto in Uruguay indossando i panni dell'eroe fuori dal campo. Convocato dalla polizia e da un gruppo di psicologi nei pressi della sua abitazione di villeggiatura vicino a Ciudad de la Costa, l'ex attaccante di Barcellona e Liverpool è riuscito a far ragionare e a convincere un uomo di 49 anni a non togliersi la vita.