United, incidente stradale per Bruno Fernandes: sta bene

Attimi di apprensione in casa Manchester United. Alla vigilia dello scontro di Premier League contro il Liverpool, Bruno Fernandes è rimasto infatti coinvolto in un incidente stradale. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa PA, nello schianto il centrocampista portoghese e nessun'altra persona coinvolta hanno riportato ferite gravi o problemi fisici. Per il big match contro i Reds, Bruno Fernandes dovrebbe dunque essere a disposizione.