United, Cavani squalificato tre turni per un post social giudicato razzista

PREMIER LEAGUE

Edinson Cavani è stato squalificato per tre partite e dovrà pagare una multa di 110.000 euro. Si è conclusa così l'inchiesta della FA, la federazione britannica, contro l'attaccante del Manchester United, che a fine novembre scorso aveva scritto 'Gracias negrito' su Instagram ad un amico dopo aver segnato il gol-vittoria contro il Southampton. Un post che la FA ha giudicato razzista.

L'intento della Federazione britannica è infatti quello di eliminare dal calcio inglese ogni possibile riferimento razzista, anche se dovuto a traduzioni letterali o scherzose nei confronti di un amico. Cavani salterà dunque le gare contro Aston Villa (Premier League), Manchester City (semifinale di Carabao Cup) e Watford (terzo turno di FA Cup) e tornerà in campo solo il 12 gennaio col Burnley, ma i Red Devils hanno già annunciato che né il club né l'ex Napoli faranno ricorso, così da aiutare la lotta al razzismo: "Nonostante la sua onesta convinzione che stesse semplicemente inviando un affettuoso ringraziamento in risposta a un messaggio di congratulazioni da un caro amico, ha scelto di non contestare l'accusa, per rispetto e solidarietà con la FA e la lotta contro razzismo nel calcio. Anche se è chiaro che il contesto e l'intento sono fattori chiave, sappiamo che la Commissione di regolamentazione indipendente era tenuta a imporre una sospensione minima di tre partite. Il club confida che la Commissione di regolamentazione indipendente chiarirà nelle sue ragioni scritte che Edinson Cavani non è razzista, né che c'era alcun intento razzista in relazione a quanto scritto".

Vedi anche Calcio estero Premier League, rinviata per Covid anche Tottenham-Fulham