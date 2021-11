Una telefonata di 20 secondi: così Ferguson ha portato CR7 allo United

Il Daily Star svela un curioso retroscena che ha portato Cristiano Ronaldo, vicinissimo al Manchester City dopo l'addio alla Juventus, a scegliere invece lo United. E' bastata una veloce telefonata di Sir Alex Ferguson, quantificata dal giornale inglese in una ventina di secondi, per convincere CR7 a preferire i Red Devils. Il City aveva già parlato con Jorge Mendes e con la Juve, con cui si era accordato per 25 milioni di sterline. Poi però è arrivata la chiamata del vecchio boss: "Non andare al City" il consiglio che ha cambiato il destino di Ronaldo.