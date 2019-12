Uefa, Ceferin attacca il VAR e propone: "Tolleranza di 10-20 cm sul fuorigioco"

LA PROPOSTA

“Se hai il naso lungo, ora sei in posizione di fuorigioco”. L'attacco frontale al VAR arriva a sorpresa dal presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, che in una lunga intervista al Daily Mirror punta il dito contro la tecnologia in campo ("Sui falli di mano non sappiamo niente!") e lancia una rivoluzionaria proposta: una sorta di tolleranza, di 10-20 centimetri, per il fuorigioco rivisto al monitor.

"Ne discuteremo con la nostra divisione arbitri - annuncia Ceferin, che poi spiega - Anche le linee sono tracciate dagli addetti al VAR, quindi è un disegno un po’ soggettivo su qualcosa di oggettivo". “Non sono mai stato un grande fan del VAR. Ora in questi giorni vedi che i guardalinee non si preoccupano nemmeno di alzare la bandiera. Aspettano, aspettano, aspettano. I giocatori? Non festeggiano. Ora aspettano prima il VAR", ha aggiunto il numero uno Uefa, che tornando alla sua proposta ha detto: “Va bene se non fischi se qualcuno è in fuorigioco di un centimetro. Perché il significato di fuorigioco è che devo avere qualche tipo di vantaggio".

Dal fuorigioco ai, altro tema molto delicato almeno da inizio stagione: “Abbiamo avuto alla Uefa i migliori allenatori due settimane fa, a Nyon. C’erano Jurgen Klopp, Pep Guardiola, Max Allegri, Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane. Tutti i migliori allenatori delle squadre europee e il nostro capo degli arbitri,mostra un fallo di mano chiedendo se fosse fallo. La metà della stanza ha detto di sì. L’altra metà ha detto di no. Questo dice tutto su quanto è chiara la regola. Non sappiamo niente! Pensiamo ad esempio alla partita tra Liverpool e Manchester City: era il fallo di mano o no? Alcuni arbitri in Inghilterra non controllano nemmeno, in Italia controllano per mezz’ora. È un casino”. "Come ho detto, nessuno può spiegare cosa sia fallo di mano e cosa no. Che cos’è intenzionale? L’arbitro non è uno psichiatra per sapere se l’hai fatto apposta o no”, ha aggiunto Ceferin.

“Gli arbitri commettono errori. Seguo il calcio da quando ero un bambino. La prima partita che ricordo è il 1978 quando ho visto la Coppa del Mondo in Argentina. Kempes e il 3-1 in finale contro l’Olanda. Gli errori dell’arbitro sono come gli errori dei giocatori", ha dichiarato ancora Ceferin, che però ha ammesso la necessità di avere la tecnologia a Euro2020: "Sfortunatamente, se diciamo che non lo usiamo più veniamo uccisi. Agli Europei dobbiamo usarlo semplicemente perché i team si lamenterebbero tutti in caso di errore nei loro confronti".