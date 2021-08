Uefa: a Kjaer e ai medici della Danimarca il premio del Presidente

PREMIO DEL PRESIDENTE

Ceferin: "Quest'anno, il Premio del Presidente trascende il calcio. Ci fa ricordare, per sempre, che la vita è la cosa più importante”

I medici che hanno salvato la vita a Christian Eriksen durante Euro 2020 e il capitano della nazionale danese, Simon Kjær, riceveranno il Premio del Presidente UEFA 2021. Il riconoscimento va a tutte le persone che hanno salvato la vita al giocatore danese dell'Inter, colpito da arresto cardiaco durante Danimarca-Finlandia giocata al Parken Stadium di Copenhagen il 12 giugno scorso. Danimarca, malore in campo per Eriksen Getty Images

Grazie alla prontezza e all'esperienza dello staff medico - ricorda la Uefa sul proprio sito internet - Eriksen è stato rianimato in campo e oggi si avvia verso il recupero. Il premio va anche a Simon Kjær per la sua velocità nell'aiutare Eriksen e per la leadership dimostrata.

Il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, ha descritto i destinatari del premio - che è un riconoscimento agli straordinari risultati, all'eccellenza professionale e alle qualità personali esemplari - come "i veri eroi di EURO 2020. Per me è un grande onore consegnare loro il Premio del Presidente UEFA".

"Quest'anno, il Premio del Presidente trascende il calcio - ha commentato - Ci fa ricordare, per sempre, che la vita è la cosa più importante e mette tutto nella prospettiva giusta - ha aggiunto - Voglio fare i miei migliori auguri a Christian Eriksen e alla sua famiglia mentre prosegue il suo recupero".