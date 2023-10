Udogie vittima di insulti razzisti, il Tottenham pronto a denunciare: "Disgustati"

PREMIER LEAGUE

L’italiano ex Udinese è stato preso di mira da alcuni tifosi dei Reds sui social dopo la vittoria sul Liverpool. Il club: “Siamo al tuo fianco, Destiny”

© Getty Images Tottenham-Liverpool sembra non finire mai. Dopo le tantissime polemiche arbitrali e i botta e risposta social tra alcuni giocatori, arriva oggi il comunicato del club di Londra, che prende posizione a difesa di Destiny Udogie, esterno azzurro ex Udinese che è stato vittima di una raffica di insulti a sfondo razzista sul proprio profilo Instagram dopo la partita vinta per 2-1 contro i Reds. "Siamo disgustati dai messaggi razzisti rivolti a Destiny Udogie sui social media dopo la partita di sabato contro il Liverpool - si legge in un comunicato diffuso dagli Spurs sui propri canali ufficiali - Collaboreremo con la Premier League e, ove possibile, prenderemo provvedimenti nei confronti di chiunque saremo in grado di identificare. Siamo al tuo fianco, Destiny”.

La minaccia del club è seria, perché in Premier c’è tolleranza zero contro il razzismo e si estende anche ai social: ogni abuso viene punito non solo con l’allontanamento dallo stadio, ma anche con denunce alla polizia come già sussesso in passato. Se gli autori degli insulti a Udogie verranno identificati, non metteranno più piede in uno stadio per un bel po'.

