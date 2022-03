Ucraina: giornalisti cileni scambiati per spie, salvati dal tatuaggio di Maradona

La guerra tra Russia e Ucraina continua a lasciare immagini sconfortanti della più assoluta miseria umana. Tuttavia, tra tanto horror, ci sono anche alcune storie curiose e, fortunatamente, a lieto fine. Come ciò che è successo a due giornalisti che si occupano dell'invasione russa per Chilevisión, inizialmente arrestati perché sospettati di spionaggio dalla polizia ucraina. Daniel Matamala ha raccontato quanto accaduto sul suo account Instagram: "Oggi, a uno dei posti di blocco in strada, la Polizia ci ha sequestrato documenti, macchine fotografiche, telefoni e ci ha scortato in Questura. I primi interrogatori sono stati tesi: è un paese in guerra e si sospettano spie o sabotatori...".

instagram