Turchia, Montella vince il derby italiano con Pirlo

Il campionato turco di SuperLig non si ferma nel giorno di Natale e il programma odierno prevedeva come prima partita quella tra l'Adana Demirspor guidato da Vincenzo Montella e il Karagumruk che ha in panchina Andrea Pirlo. Il 'derby' è stato vinto dall'ex romanista, la cui squadra si è imposta 2-1 portandosi a sole due lunghezze dalla vetta, occupata dal Fenerbahce che ha perso ieri in casa. Dalla parte opposta della classifica si trova invece il Karagumruk, terz'ultimo e in piena zona retrocessione dopo 14 giornate. Alla squadra di Istanbul, che schiera in attacco Fabio Borini, non è bastato il gol del momentaneo pareggio segnato dall'azzurro, all'ottavo centro della sua terza stagione in Turchia.