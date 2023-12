Turchia, l'arbitro aggredito: "Koca mi ha detto 'Ti ammazzo'". La rivolta dei colleghi

FOLLIA IN TURCHIA

Gli arbitri turchi: "Decisioni dure o in campo gli stranieri"

Vedi anche Calcio estero Turchia, campionato sospeso dopo l'aggressione all'arbitro Halil Umut Meler

Dura la presa di posizione degli arbitri turchi, come riporta la stampa locale il giorno dopo l'aggressione in campo ad Ankara: "Non prenderemo più parte al gioco a meno che non vengano prese decisioni radicali. Se necessario lasciamo che siano gli stranieri ad arbitrare". Halil Umut Meler è stato ricoverato per le lesioni riportate. "Tutti hanno visto cosa è successo ieri sera. Non abbiamo niente da aggiungere - ha dichiarato l'arbitro Arda Kardesler - La nostra Federazione MHK ci ha informato che ci sosterrà in ogni decisione che prenderemo a seguito di quanto accaduti. Non siamo nella posizione di parlare di arbitraggio e calcio. La nostra unica priorità in questo momento è la salute di Halil Umut Meler e il suo ricongiungimento con la famiglia".