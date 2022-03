Turchia, Calhanoglu: "Rispetto per l'Italia. Milan avanti, ma spero di andare in testa"

Conferenza stampa per Hakan Calhanoglu che, in occasione di Turchia-Italia, indosserà la fascia di capitano. "Penso che la partita con l'Italia andrà bene, entrambe le squadre non potranno partecipare ai Mondiali e sono tristi - ha spiegato il centrocampista dell'Inter - L'Italia è sempre una delle mie preferite e mi è sempre piaciuto il loro sistema di gioco. È una squadra che dà grande importanza alla tattica e ha giocatori di qualità. Ho sempre il massimo rispetto per loro". Sulla lotta Scudetto: "Quando torno in Italia ho bisogno di concentrarmi sulla mia società e sul campionato. Appena tornerò giocheremo contro la Juve, il Milan è in testa alla classifica ma a noi manca una partita: spero che, al rientro, riusciremo ad andare in testa grazie alle vittorie".