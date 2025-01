Troppi debiti: il Guangzhou di Lippi e Cannavaro finisce al bando

Dopo essere stato rilevato dal costruttore immobiliare Evergrande nel 2010, il club ha investito tantissimo per attrarre ex campioni di grido in là con gli anni e allenatori soprattutto dall'Europa. Aiutato da giocatori come il nazionale brasiliano Paulinho e allenatori d'élite come Marcello Lippi e Luiz Felipe Scolari dal Brasile, nonché l'ex Pallone d'Oro Fabio Cannavaro, il Guangzhou ha vinto otto titoli della Chinese Super League dal 2011 al 2019.