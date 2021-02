Tragedia in casa Alisson: il padre muore affogato

Periodo nero per Alisson Becker. Questa notte il portiere del Liverpool è stato raggiunto dalla notizia della prematura scomparsa di suo padre José Agostinho Becker. Il 57enne, papà anche di Muriel, estremo difensore della Fluminense, è affogato in una diga nel ranch di proprietà a Rincão do Inferno, all’interno dello stato brasiliano del Rio Grande do Sul. Le ricerche sono iniziate dopo qualche ora dalla sua assenza e in serata in sommozzatori hanno ritrovato il corpo senza vita.