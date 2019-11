Tottenham, ecco Mou: "A fine stagione la classifica sarà diversa"

TOTTENHAM

José Mourinho ha rilasciato la prima intervista alla tv ufficiale del Tottenham: "Cosa posso promettere? Passione, vera passione: per il mio lavoro, ma anche per il club - ha detto lo Special One - La squadra mi piace davvero molto. In Premier siamo in una posizione che non ci compete. Dobbiamo pensare match dopo match: vincere, vincere e ancora vincere. A fine anno tireremo le somme, ma sono certo che la classifica sarà diversa". Mourinho torna in sella

Mourinho ha ricevuto garanzie che gli verrà messo a disposizione un budget adeguato per intervenire sul mercato, fin dal prossimo gennaio, ma è anche eccitato dall'idea di poter lavorare con i giovani. "Non c'è un manager al mondo a cui non piace lavorare con i giovani e aiutarli a crescere - ha aggiunto il portoghese - Il problema è che qualche volta arrivi in un club dove il lavoro sotto di te non è abbastanza buono per produrre questi giocatori, ma quando ce li hai gli allenatori sono sempre felici di aiutarli nella maturazione. Quindi guardo alla nostra storia e vedi che l'Academy ha sempre sfornato i talenti di cui la squadra ha bisogno. Naturalmente non vedo l'ora di lavorare con quel profilo".

Lo Special One è rimasto impressionato dal nuovo stadio e dal centro di allenamento: "E' il miglior stadio del mondo, questa è la realtà. Il campo di allenamento non è secondo a nessuno, lo puoi forse paragonare a qualche campo di allenamento del Football Americano, ma qua in Europa non c'è niente di simile".

IL PRIMO ALLENAMENTO