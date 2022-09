Toronto, problemi personali per Insigne: il portiere gli dedica la parata

Lorenzo Insigne ha saltato la sfida contro l'Atlanta che Toronto ha perso per 4-2: l'ex Napoli ultimamente non si è allenato per motivi personali, in particolare il club canadese ha fatto sapere che "sta affrontando una situazione familiare. Criscito è rimasto con lui e con la famiglia, per rispetto verso di loro non rilasceremo ulteriori commenti". Durante il match, sullo 0-0, il portiere Westberg ha parato un rigore ad Araujo facendo poi il segno del 24 (il numero di maglia di Insigne) per far capire all'attaccante che tutta la squadra gli è vicina.