Tifosi Algeria in festa in Francia: caos a Parigi, morta una donna a Montpellier

12/07/2019

Il trofeo continentale manca all'Algeria da 29 anni, ma mai come in questa edizione che si sta disputando in Egitto "Le Volpi del Deserto" stanno facendo sognare i propri connazionali. L'accesso alla semifinale ha acceso l'entusiasmo dei tifosi anche in Francia, ma tra le centinaia di tifosi scesi in strada per festeggiare in maniera pacifica, si sono registrati anche diversi atti vandalici e furti che hanno portato, a Parigi, all'intervento della polizia: il resoconto parla di 30 algerini fermati e 20 agenti leggermente feriti negli scontri.



L'episodio più grave però è stato registrato a Montpellier dove una donna ha perso la vita dopo essere stata travolta da un auto condotta da un tifoso durante un carosello. In ospedale due minori, tra cui un neonato in gravi condizioni.