Independiente, Tevez: "Tre miei giocatori non sanno fare 2+2, questa è la povertà"

LA RIVELAZIONE

L'allenatore argentino all'emittente El Nueve: "Possiamo aiutare col cibo, con le cose base ma lo studio è fondamentale"

© Getty Images Carlos Tevez, in un'intervista all'emittente El Nueve, fa una clamorosa rivelazione sullo scarso livello intellettuale di alcuni suoi calciatori. "Tre ragazzi che abbiamo in squadra, non faccio nomi, mi hanno detto che non sanno fare né le somme né le sottrazioni. E giocano in Prima Divisione. Questa è la povertà - ha spiegato l'allenatore dell'Independiente - Per darvi un'idea faccio un esercizio sul campo di velocità e tiro fuori il tema delle neuroscienze in modo che i giocatori possano attivare la velocità. Faccio l'esercizio fisico in campo e arrivo con una cartellina e chiedo loro di risolvere il problema: 'Quanto fa 2+2?' E alcuni non sanno rispondere".

Alla guida dell'Independiente da settembre, Tevez ha rivelato che intende assumere un insegnante privato per aiutare gli atleti dopo l'allenamento. L'idea è quella di aiutare i giocatori a migliorare le loro prestazioni in campo in base ai loro studi e proteggerli anche fuori dal campo. "La differenza che abbiamo è orribile, siamo tutti responsabili di questa situazione. Lo siamo tutti - ha aggiunto Tevez -. Possiamo aiutare col cibo, con le cose base, in tante cose ma lo studio è fondamentale. Lo studio serve affinché uno possa difendersi, affinché sappia di cosa sta parlando. Se non capisci cosa stai firmando in un contratto è difficile proteggere la tua famiglia in futuro".