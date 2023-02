Terremoto Turchia, il Malatyaspor annuncia la morte di Turkaslan

© twitter

C'è anche un calciatore tra le migliaia di vittime del terremoto che ha devastato Turchia e Siria. Si tratta di Ahmet Eyup Turkaslan, portiere del Malatyaspor, club che milita nella Serie B turca. E' stata la sua società a ufficializzarne il decesso con un tweet: "Il nostro portiere, Ahmet Eyup Turkaslan, ha perso la vita sotto le macerie in seguito al terremoto. Riposa in pace. Non ti dimenticheremo, sei stato una bella persona". Estratte vive da sotto le macerie, per fortuna, la moglie e la figlia del 28enne estremo difensore.