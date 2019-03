Telles, infortunio assurdo: segna il rigore ed esce dal campo

31/03/2019

Infortunio incredibile per Alex Telles. L'ex Inter si è infatti accasciato al suolo dopo aver calciato e realizzato un rigore contro il Braga. Un gol realizzato in maniera un po' scoordinata, che ha costretto il giocatore poi a uscire dal campo con le mani sul volto. Per Telles ancora da definire l'entità del l'infortunio, ma per lui la stagione potrebbe essere già finita.