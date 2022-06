Tebas risponde ad Al-Khelaifi: "Ci prende tutti per stupidi"

Javier Tebas risponde a Nasser Al-Khelaifi. "Ci prende per stupidi (neppure lui crede alle sue bugie) e dà lezioni con la superbia e l'arroganza dei 'nuovi ricchi'. Le regole non esistono per il Psg. Continueremo a lottare per un calcio sostenibile senza imbrogli" il tweet del presidente della Liga. Il numero uno del Paris Saint-Germain, in un'intervista a Marca, aveva criticato Tebas: "Faccio ciò che facciamo perché sappiamo che si può, non fa parte del nostro stile criticare altri club o altri campionati. Non diamo lezioni a nessuno così come non permettiamo che le facciano a noi. Andiamo avanti con il nostro progetto".