Supercoppa spagnola, il Barcellona piega il Betis ai rigori: in finale ci sarà il Clasico

I blaugrana battono i biancoverdi dagli undici metri dopo il 2-2 dei primi 120' e si regalano la sfida contro il Real Madrid

© Getty Images Il Barcellona vince 6-4 ai rigori (2-2 al 120') contro il Betis e raggiunge il Real Madrid in finale di Supercoppa spagnola. La formazione di Xavi conquista il successo dopo l'1-1 dei 90 minuti: in gol Robert Lewandowski al 40’ e Fekir al 77'. Nei supplementari, arrivano la rete capolavoro di Ansu Fati e la magia di Moron. Dal dischetto, decisivi per gli andalusi gli errori di Juanmi e Carvalho, che qualificano i catalani.

Termina 6-4 dopo i calci di rigore (2-2 al 120') il confronto tra Barcellona e Betis, valido per l’ingresso in finale di Supercoppa di Spagna, dove ad attendere i blaugrana ci sarà il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Allo stadio “King Fahd” di Riad partono subito forte gli uomini di Xavi, che all'11' hanno già un’occasione con Robert Lewandowski, ma il polacco non riesce a concretizzare. Al 40', sono i catalani a passare in vantaggio: discesa di Dembélé che scarica sul fuoriclasse ex Bayern Monaco, che prima trova l’opposizione di Luiz Felipe, poi buca un incolpevole Bravo per l'1-0.

La seconda frazione si apre con il tiro di Raphinha, ma il raddoppio sfuma. Al 74', ci prova Nabil Fekir per il Betis: tentativo alto. I biancoverdi trovano comunque la rete del pareggio con lo stesso 29enne, abile a sfruttare l’assist di Luiz Henrique e a bucare ter Stegen sul suo palo. Il Barça reagisce e troverebeb anche il gol del 2-1 con il solito Lewandowski, ma Del Cerro annulla per fuorigioco. Al 92', ci prova anche Ansu Fati, appena entrato, ma Bravo para. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi e i 90 minuti regolamentari finiscono 1-1. All'alba dei supplementari è proprio Ansu Fati a pescare il jolly calciando al volo una palla ribattuta dopo una punizione: sinistro chirurgico e 2-1.

La gioia dei catalani dura però molto poco: al 101', infatti, un tacco capolavoro di Moron beffa ter Stegen e fissa il tabellino sul 2-2. Prima dei calci di rigore, il doppio giallo ad Andres Guardado lascia il Betis in dieci. Fatali, per gli andalusi, gli errori dal dischetto di Juanmi e Carvalho, che regalano al Barcellona la finale contro il Real Madrid in programma domenica 15 gennaio.